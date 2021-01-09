Источник материала: Хартия'97

Лидские партизаны: Мы против проведения в стране ЧМ по хоккею 9.01.2021, 16:00

В Беларуси — 154 день непрерывных протестов.

Лидские партизаны обращаются к мировому сообществу:

«Мы против диктатуры и проведения в стране чемпионата мира по хоккею, в период, когда в нашей стране нарушаются права человека!»

Фото акции партизан опубликовал телеграм-канал «Хартии-97» .





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