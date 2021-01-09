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Лидские партизаны: Мы против проведения в стране ЧМ по хоккею
Источник материала: Хартия'97
Лидские партизаны: Мы против проведения в стране ЧМ по хоккею
В Беларуси — 154 день непрерывных протестов.
Лидские партизаны обращаются к мировому сообществу:
«Мы против диктатуры и проведения в стране чемпионата мира по хоккею, в период, когда в нашей стране нарушаются права человека!»
Фото акции партизан опубликовал телеграм-канал
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В Беларуси — 154 день непрерывных протестов.
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