ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Николай Януш объявил о завершении карьеры

09.01.2021 16:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший форвард «Гранита», «Шахтера», брестского «Динамо», «Немана» и «Ислочи» Николай Януш объявил о завершении карьеры.


Фото: "Ислочь"

«Я наигрался в футбол. Понял это, когда смотрел игру „Шахтер“ — БАТЭ на стадионе в Солигорске в этом году. Именно во время игры ко мне пришло чувство, что меня больше не тянет на поле. Раньше, глядя на футбол с трибуны, я всегда реагировал на события и думал, как бы поступил в той или иной ситуации. А тут я смотрел… просто смотрел и понял, что это конец главы под названием: „Коля Януш, забивай!“

Я устал постоянно быть в разъездах, на сборах, заездах. Хочу больше времени проводить со своей семьей. Хочу видеть, как растет мой младший сын, которому восемь лет; хочу видеть, как взрослеет мой старший сын, которому уже 14. Они очень быстро растут, и я не хочу пропустить это время.

Мне уже 36 лет, и постоянно держать себя в тонусе становится все сложнее. Как бы я профессионально ни относился к делу, но травмы уже случаются. В этом году из-за них я пропустил 10 игр чемпионата, такого не было очень давно. Часто мне приходилось играть через боль, чтобы не подводить команду. И точно так же мне пришлось бы делать в дальнейшем, я уверен, я себя знаю. А это чревато получением более серьезных повреждений, чего мне, естественно, не хотелось бы. Мне хочется уйти из спорта здоровым человеком.

Что дальше? Многие уже задавали мне этот вопрос. У меня нет конкретного ответа на него прямо сейчас. Есть только определенные планы и задумки на мою новую жизнь. Да, именно новую жизнь, о сложностях перехода к которой говорило уже множество спортсменов.

Хочу ли я остаться в футболе? Да конечно, все-таки 20 лет свой жизни занимался только футболом. У меня есть желание поделиться своим опытом и знаниями с другими. Главное, чтобы была возможность. Всем добра, мира и тепла!» — написал Януш в своем телеграм-канале.

Николай Януш становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Беларуси, дважды выигрывал Кубок Беларуси, становился лучшим бомбардиром Высшей лиги.

Провел четыре матча за сборную Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард «Гранита», «Шахтера», брестского «Динамо», «Немана» и «Ислочи» Николай Януш объявил о завершении карьеры.
 
Новости дня
Новости разные
 
Асуджаны за тэракт у Бостане падаў у суд за умовы ў турме: яму не дазваляюць прымаць душ больш за 3 разы на тыдзень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by