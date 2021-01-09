Эксперт: Майнинг не станет в Беларуси новым «нефтяным краном»

пишет vb.by. А что, если биткоин по выгодности вложений и вправду даст фору нефти? Белорусское начальство, в стремлении оправдать строительство АЭС, объявило простую, на первый взгляд, схему монетизации «дешевой» энергии в «дорогие деньги»: мол, построим фермы (не молочные, а майнинговые), и валюта в виде биткоинов рекой потечет в страну,vb.by. А что, если биткоин по выгодности вложений и вправду даст фору нефти?





Даст ли это дополнительные источники для заработка тем, кто сумеет вовремя оседлать нового «золотого тельца»? Спросим у экономического эксперта, профессора Александра Черновалова.





Рост биткоина — всерьез и надолго?





– Я думаю, что продолжительного будущего у биткоина не будет, так как это актив с конечным числом монет. Кроме всего прочего, национальные банки вводят собственные цифровые валюты, основанные на доверии к их надежности. Впереди у нас возрождение золотого стандарта в мировой денежно-кредитной системе, основанного на золотых резервах нацбанков. Этот процесс отчетливо наблюдается на примере Китая, Индии и некоторых других государств. Национальные цифровые валюты будут обеспечены такими резервами, а биткоин нет. Он останется на протяжении некоторого времени спекулятивным активом интернета, пока не будет вытеснен национальными цифровыми валютами.





Как вам недавнее заявление Лукашенко, что можно, имея дешевую энергию с АЭС, «клепать эту валюту» (то бишь криптовалюту)?





– Клепать ее при дешевой энергии теоретически возможно. Но куда ее потом девать? Нужно понимать, что биткоин не является деньгами. Во-первых, потому, что за него нельзя купить товар, а, во-вторых, потому, что за ним не стоит ни один центральный банк. Денежная система построена на обеспеченном доверии к валюте в лице центрального банка страны. Сегодня биткоин — это специфический актив, в который вкладывают сбережения для их сохранности и увеличения стоимости, так как ставки по депозитам снизились, а риски девальвации в Беларуси и России очень высоки. Но потом все равно тот, кто купил биткоин раньше, то есть до этих исторических максимумов, будет их неизбежно продавать новому покупателю. Первый выигрывает, а второй проигрывает или по крайней мере находится в очень рискованном состоянии – а вдруг цена упадет, когда надувшийся пузырь лопнет или для его биткоинов не найдется покупатель.





В этой ситуации, как и с ценными бумагами на бирже, нужно успеть продать, пока цена не пошла вниз. Тут и интуиция, и опыт нужны. А первый покупатель все равно переведет биткоины в твердую валюту, или валюту собственной страны, чтобы оценить возможный выигрыш. Потом начнет «постить» свои достижения в обогащении в социальных сетях. Мол: заработал, не выходя из дома. Следующие покупатели обязательно купят биткоин по дорогому курсу – но найдутся ли для них последующие покупатели по еще более дорогому курсу, чтоб и они заработали, это большой вопрос.





Может ли биткоин стать новой «белорусской нефтью», в смысле источником дохода для бюджета?





– В этом случае, как и с нефтью, у нас в каждой организации и квартире, образно говоря, должны быть майнинговые фермы, подобно тому, как в Саудовской Аравии повсюду нефтяные вышки. Это, конечно, дорого с точки зрения инвестиций – само оборудование потянет немало, а потом небезопасно – возможны пожары из-за перегрузки энергосетей. А вообще такие планы были в Китае, когда в каждом дворе сооружались доменные печи, чтобы Китай вышел на первое место по выплавке стали. Проект провалился. Это с технической стороны. С экономической — пополнение бюджета реализуется путем налоговых поступлений. Следовательно, майнеров нужно обложить налогом, что им, конечно же, не понравится. Так что это утопическая идея с точки зрения ее централизованного планирования и регулирования. Все это дело должно находиться в свободном рыночном плавании, которое и покажет возможности майнинга в Беларуси. В этой связи я бы обратил больше внимания на разработку собственной цифровой валюты для снижения трансакционных издержек в рыночной среде, что и даст выигрыш для всей экономики.











