Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?

Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Лайнер местной авиакомпании упал в Яванское море недалеко от Джакарты. Самолет выполнял внутренний рейс, на борту находились 65 человек, в том числе дети.





Судно пропало с радаров спустя несколько минут после взлета. По предварительным данным, за 60 секунд самолет потерял более 3 000 метров высоты, затем рухнул в воду. Услышав два взрыва, в море вышли рыбаки. Они же обнаружили спутанный моток кабеля и проводов, который предположительно является частью пропавшего лайнера.





По данным местных СМИ, жители находят обломки воздушного судна, а также тела погибших. В районе предполагаемого крушения развернута масштабная поисково-спасательная операция.