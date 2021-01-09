ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?

09.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?

Лайнер местной авиакомпании упал в Яванское море недалеко от Джакарты. Самолет выполнял внутренний рейс, на борту находились 65 человек, в том числе дети.

Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?

Судно пропало с радаров спустя несколько минут после взлета. По предварительным данным, за 60 секунд самолет потерял более 3 000 метров высоты, затем рухнул в воду. Услышав два взрыва, в море вышли рыбаки. Они же обнаружили спутанный моток кабеля и проводов, который предположительно является частью пропавшего лайнера.

Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?

По данным местных СМИ, жители находят обломки воздушного судна, а также тела погибших. В районе предполагаемого крушения развернута масштабная поисково-спасательная операция.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лайнер местной авиакомпании упал в Яванское...
 
Новости дня
Новости разные
 
В бункере Путина своя реальность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by