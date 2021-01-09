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Журналистка Екатерина Андреева ожидает этапа из Жодино в Минск — вероятно, на суд

09.01.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящаяся под стражей журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова) ожидает этапа из Жодино в Минск, сообщил ее супруг Игорь Ильяш.

«Сегодня я получил от Кати письмо, где она пишет о том, что в скором времени ожидает этапа в Минск. Из контекста ясно, что речь идет о вероятном этапировании на суд», — написал Ильяш на своей странице в «Фейсбуке». Он делает вывод, что следствие по делу завершено.

Ильяш приводит цитату из письма Андреевой: «Прогнозов не делаю даже. Готова ко всему. Удивить довольно сложно меня теперь». Он также отметил, что «ситуация с перепиской налаживается»: после Нового года супруга получила пять его писем, «далеко не всё, но это хоть что-то».

4 января Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что Следственный комитет отказал Андреевой в свидании с мужем. Отказ мотивирован тем, что Андреева якобы может уйти от правосудия и оказать «незаконное воздействие на лиц, которые участвуют в уголовном процессе».

Ранее Следственный комитет отказал в освобождении Андреевой из-под стражи под поручительство председателя Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца и других известных представителей СМИ.

Андрееву и работавшую с ней Дарью Чульцову задержали 15 ноября после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на ул. Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Мера пресечения — содержание под стражей (минимум до 20 января). Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.

 
Теги: Минск
 
 
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Находящаяся под стражей журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева (Бахвалова) ожидает этапа из Жодино в Минск, сообщил ее супруг Игорь Ильяш.
 
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