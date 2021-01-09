ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пассажирский самолет индонезийской компании упал в море

09.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. 

На его борту находились 62 человека: 50 пассажиров, в том числе десять детей, а также 12 членов экипажа, сообщила телекомпания CNN Indonesia со ссылкой на министерство транспорта Индонезии.

Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам почти сразу после вылета из Джакарты, который произвел в 14:36 по местному времени. Лайнер, выполнявший рейс SJ182, направлялся в Понтианак — административный центр индонезийской провинции Западный Калимантан, сообщает Meduza.

Сервис Flightradar24 сообщил в твиттере, что самолет потерял более трех километров высоты менее чем за одну минуту. Это случилось примерно через четыре минуты после вылета из Джакарты.

Рыбаки нашли обломки самолета в море к северу от Джакарты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ. Телекомпания CNN Indonesia со ссылкой на местные власти подтвердила, что на месте предполагаемого крушения найдены вероятные фрагменты самолета и масляное пятно. По данным властей, глубина моря в этой точке составляет 15-20 метров. Телекомпания опубликовала видеозапись обнаружения обломков.

Позже заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патрия официально подтвердил крушение самолета. Оно произошло недалеко от небольшого острова Лаки, сообщило министерство транспорта страны.

Информации о возможных причинах катастрофы пока нет. Родственники пассажиров рейса начали собираться в аэропорту Джакарты, где был организован кризисный центр. Они ждут информации от официальных лиц, однако Sriwijaya Air заявила, что еще собирает более подробную информацию о рейсе, прежде чем сделать более полное заявление. По данным Flightradar24, возраст самолета составлял 27 лет, а в момент вылета в аэропорту шел дождь, пишет Reuters.

Масштабные поисковые работы на месте крушения начнутся только утром 10 января. В Индонезии начинается ночь, это усложняет поиски в воде, сообщил вице-губернатор Джакарты. «Надеюсь, мы получим информацию утром, потому что сегодня это невозможно», — заявил Ахмад Риза Патрия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые: Последний ледниковый период начался не из-за метеорита
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by