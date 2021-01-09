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"Правда тела". Алкоголь

09.01.2021 17:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Алкоголь

Как алкоголь замедляет процесс сжигания жира и разжигает аппетит? Зачем на каждый бокал вина выпивать стакан воды? И какие препараты принимать, чтобы минимизировать воздействие спиртных напитков? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

© Sputnik Александр Кривошеев
Доктор Сайков: безвредная доза алкоголя существует

02:30 Особенности калорий, получаемых из алкоголя (они метаболизируются иначе!)

03:36 "Дело не в калораже, а в том, что мы замедляем процессы сжигания жиров"

04:40 Почему переесть что-то вместе с алкоголем мы рискуем больше

05:30 Как алкоголь влияет на задержку жидкости в организме

08:00 "Любители вина имеют более рыхлую структуру тела"

09:03 Почему лучше пить крепкие напитки (водка, текила, коньяк)

11:00 Лайфхаки для употребления вина

16:25 Почему стереотип о том, что нужно закусывать алкоголь "плотненьким и жирненьким" - вредный

20:30 "Когда мы пьем алкоголь - обязательно нужно пить воду"

22:36 Что из препаратов пить, чтобы минимизировать воздействие алкоголя

23:35 Можно ли "натренировать" фермент, который помогает перерабатывать алкоголь

29:30 Сколько можно пить, если вы худеете

32:30 Опасность пива для мужчин и его польза для женщин (но только в определенное время)

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Можно ли пить алкоголь, когда худеешь? Можно ли "натренировать" ферменты, утилизирующие алкоголь? Правда ли закусывать острым и жирным - вредно? Разбираемся, как...
 
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