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Катастрофа в Яванском море: в него упал самолет индонезийской авиакомпании
09.01.2021 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ТАСС
Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты.
Об этом сообщает новостной портал
По данным министра, на борту лайнера находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа, пишет
В свою очередь,
Как сообщил представитель местных властей, информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (10:30 мск), в настоящее время идет поисковая операция. Агентство
По данным авиационного портала
Самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан).
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Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты.
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