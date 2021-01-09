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Катастрофа в Яванском море: в него упал самолет индонезийской авиакомпании

09.01.2021 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ТАСС

Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты.

Об этом сообщает новостной портал Detik. Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади подтвердил факт крушения лайнера. "Крушение произошло около острова Лаки", - сказал глава ведомства. 

По данным министра, на борту лайнера находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа, пишет ТАСС.

В свою очередь, Центральное телевидение Китая сообщило, что по меньшей мере 59 человек находились на борту самолета. По его данным, среди них шесть членов экипажа и 53 пассажира. Как отмечает телевидение, в числе пассажиров были шесть детей, в том числе младенец.

Как сообщил представитель местных властей, информация о крушении самолета была получена в районе 14:30 по местному времени (10:30 мск), в настоящее время идет поисковая операция. Агентство Reuters со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии, в свою очередь, информирует, что предполагаемые обломки пропавшего самолета были найдены у берегов Джакарты.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета борт набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, резко снизился на 3 тыс. метров меньше, чем за минуту. Сигнал был потерян через четыре минуты после взлета. Самолет эксплуатировался 26 лет.

Самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан). 

 
 
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Пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в субботу в Яванское море близ Джакарты.
 
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