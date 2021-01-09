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Десять младенцев погибли из-за короткого замыкания в роддоме в Индии

09.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Десять младенцев стали жертвами пожара в больнице индийского штата Махараштра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десять младенцев погибли из-за короткого замыкания в роддоме в Индии

Трагический инцидент произошел в отделении по уходу за больными новорожденными. В момент возгорания в корпусе находились 17 малышей в возрасте от одного до трех месяцев.

Десять младенцев погибли из-за короткого замыкания в роддоме в Индии

Спасти удалось лишь семерых, остальные погибли в результате отравления угарным газом.

Десять младенцев погибли из-за короткого замыкания в роддоме в Индии

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания в электросети. Семьям погибших детей окажут финансовую помощь. Ведется расследование.

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Новости Индии. Десять младенцев стали жертвами пожара в больнице индийского штата Махараштра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трагический инцидент...
 
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