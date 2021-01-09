ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

09.01.2021 17:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. В результате схода лавины в районе Норильского горнолыжного комплекса погибли три человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

Еще один подросток с многочисленными травмами находится в больнице.

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

Огромная снежная масса обрушилась на шесть построек и накрыла территорию площадью 300 квадратных метров. Некоторые люди выбрались из ловушки самостоятельно. Поиски остальных пострадавших продолжались всю ночь. В спасательной операции были задействованы более 200 человек и свыше 20 единиц спецтехники.

Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

Специалисты не исключают повторной атаки снегом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. В результате схода лавины в районе Норильского горнолыжного комплекса погибли три человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500. Что известно к этому моменту?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by