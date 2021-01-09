Огромная лавина накрыла горнолыжную базу в Норильске. Есть жертвы

Источник материала: СТВ

Новости России. В результате схода лавины в районе Норильского горнолыжного комплекса погибли три человека, в том числе маленький ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Еще один подросток с многочисленными травмами находится в больнице.





Огромная снежная масса обрушилась на шесть построек и накрыла территорию площадью 300 квадратных метров. Некоторые люди выбрались из ловушки самостоятельно. Поиски остальных пострадавших продолжались всю ночь. В спасательной операции были задействованы более 200 человек и свыше 20 единиц спецтехники.





Специалисты не исключают повторной атаки снегом. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.