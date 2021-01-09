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Как распознать мерцающую аритмию

09.01.2021 17:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как распознать мерцающую аритмию
Иллюстративное фото
Мерцающая аритмия распознается по нерегулярному сердцебиению.

Если вы чувствуете, что ваш сердечный ритм нарушен, что ваше сердце время от времени бьется, как будто оно выпрыгивает из вашей груди, немедленно возьмите трубку и вызовите скорую помощь. Это признаки, указывающие на мерцающую аритмию. Во многих случаях возникает боль в груди, у человека начинает не хватать воздуха, вы чувствуете головокружение и общую слабость. Но самое неприятное, что в некоторых случаях аритмия протекает без каких-либо из этих симптомов, но это не делает ее менее опасной для здоровья. Это означает, что сердце находится в опасности и необходимо обязательно обратиться к кардиологу, который назначит необходимые анализы и назначит лечение.

Кстати!


Однако бывает и так: все эти симптомы или только некоторые из них проходят через час или два после появления, а затем пациент забывает о том, что с ним произошло. Это опасно, приступы могут повториться, и тогда все будет намного серьезнее. Поэтому не игнорируйте эти симптомы, обратитесь к кардиологу, чтобы предотвратить сердечный приступ в будущем.
 
 
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