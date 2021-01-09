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Как распознать мерцающую аритмию
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Если вы чувствуете, что ваш сердечный ритм нарушен, что ваше сердце время от времени бьется, как будто оно выпрыгивает из вашей груди, немедленно возьмите трубку и вызовите скорую помощь. Это признаки, указывающие на мерцающую аритмию. Во многих случаях возникает боль в груди, у человека начинает не хватать воздуха, вы чувствуете головокружение и общую слабость. Но самое неприятное, что в некоторых случаях аритмия протекает без каких-либо из этих симптомов, но это не делает ее менее опасной для здоровья. Это означает, что сердце находится в опасности и необходимо обязательно обратиться к кардиологу, который назначит необходимые анализы и назначит лечение.
Кстати!
Однако бывает и так: все эти симптомы или только некоторые из них проходят через час или два после появления, а затем пациент забывает о том, что с ним произошло. Это опасно, приступы могут повториться, и тогда все будет намного серьезнее. Поэтому не игнорируйте эти симптомы, обратитесь к кардиологу, чтобы предотвратить сердечный приступ в будущем.
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Если вы чувствуете, что у вас нарушен сердечный ритм, вызовите скорую помощь.
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