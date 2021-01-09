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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как распознать мерцающую аритмию Если вы чувствуете, что у вас нарушен сердечный ритм, вызовите скорую помощь.

Если вы чувствуете, что ваш сердечный ритм нарушен, что ваше сердце время от времени бьется, как будто оно выпрыгивает из вашей груди, немедленно возьмите трубку и вызовите скорую помощь. Это признаки, указывающие на мерцающую аритмию. Во многих случаях возникает боль в груди, у человека начинает не хватать воздуха, вы чувствуете головокружение и общую слабость. Но самое неприятное, что в некоторых случаях аритмия протекает без каких-либо из этих симптомов, но это не делает ее менее опасной для здоровья. Это означает, что сердце находится в опасности и необходимо обязательно обратиться к кардиологу, который назначит необходимые анализы и назначит лечение.Однако бывает и так: все эти симптомы или только некоторые из них проходят через час или два после появления, а затем пациент забывает о том, что с ним произошло. Это опасно, приступы могут повториться, и тогда все будет намного серьезнее. Поэтому не игнорируйте эти симптомы, обратитесь к кардиологу, чтобы предотвратить сердечный приступ в будущем.