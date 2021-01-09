На МКАД упала сосна

Источник материала: Onliner

В последние дни снега навалило столько (и продолжает наваливать), что некоторые не выдерживают. Покосилась и рухнула под тяжестью зимней сказки и сосна у минской кольцевой дороги в районе Зеленого Луга. Упала прямо на дорогу, сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги».

Дерево перегородило собой крайнюю правую и среднюю полосы.

— Судя по снегу, давно лежит. Если бы не ABS, то была бы каша из металла, когда резко все перестраиваются в 3-й ряд, — сетуют очевидцы.



