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На МКАД упала сосна

09.01.2021 17:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последние дни снега навалило столько (и продолжает наваливать), что некоторые не выдерживают. Покосилась и рухнула под тяжестью зимней сказки и сосна у минской кольцевой дороги в районе Зеленого Луга. Упала прямо на дорогу, сообщает Telegram-канал «МотолькоПомоги».

Дерево перегородило собой крайнюю правую и среднюю полосы.

— Судя по снегу, давно лежит. Если бы не ABS, то была бы каша из металла, когда резко все перестраиваются в 3-й ряд, — сетуют очевидцы.

На МКАД упала сосна

 
 
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В последние дни снега навалило столько (и продолжает наваливать), что некоторые не выдерживают. Покосилась и рухнула под тяжестью зимней сказки и сосна у минской...
 
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