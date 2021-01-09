Начались продажи самой доступной версии кроссовера Tesla Model Y

Источник материала: Tut.by

Компания Tesla расширила ассортимент доступных модификаций «паркетника» Model Y — к заказу в США уже доступна начальная версия Standard Range, которую первоначально планировалось вывести на рынок весной этого года.





В Америке цены на Model Y Standard Range начинаются от 41 990 долларов — и это на 8 тысяч долларов меньше стоимости версии Long Range, недавно побывавшей и на нашем тест-драйве . Однако у базового варианта всего один электродвигатель (отдача которого, по традиции Tesla, не называется), то есть машина заднеприводная, в то время как остальные Model Y — полноприводные.





Судя по приводимым на сайте компании характеристикам, одного заряда батарей хватит на 393 км (на 132 км меньше, чем у Long Range) пути, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) займет 5,3 секунды, а максимальная скорость «стандартного» Model Y достигает 217 км/ч.





Во время анонса Model Y в 2019 году был заявлен и опциональный третий ряд сидений, однако для кроссовера его предложили только сейчас — в США «галерка» обойдется в 3 тысячи долларов. Впрочем, назвать трехрядный Model Y семиместным можно разве что формально — рассчитывать на более-менее приемлемый запас пространства для ног смогут только дети.