Минское «Динамо» играет против московских одноклубников. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после трех побед подряд отправилось в Москву, где сегодня играет против московских одноклубников.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Эта встреча является принципиальной, так как клубы ведут борьбу за четвертое место в Западной конференции, которая позволяет начать Кубок Гагарина на домашнем льду.

«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Соловьёв — Менелл, Принс (К) — Спунер — Митчелл; Фальковский — Ерёменко, Мосалёв — Горбунов (А) — Когалев; Альмквист — Знахаренко (А), Усов — Паре — Демков; Воронин — Протас — Варфоломеев; Дерябин, Мартынов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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