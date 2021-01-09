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Минское «Динамо» играет против московских одноклубников. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после трех побед подряд отправилось в Москву, где сегодня играет против московских одноклубников.
Эта встреча является принципиальной, так как клубы ведут борьбу за четвертое место в Западной конференции, которая позволяет начать Кубок Гагарина на домашнем льду.
«Динамо-Минск»: Фурх (Тэйлор); Соловьёв — Менелл, Принс (К) — Спунер — Митчелл; Фальковский — Ерёменко, Мосалёв — Горбунов (А) — Когалев; Альмквист — Знахаренко (А), Усов — Паре — Демков; Воронин — Протас — Варфоломеев; Дерябин, Мартынов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» после трех побед подряд отправилось в Москву, где сегодня играет против московских одноклубников.
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