«Белорусы штурмуют Силичи». В горнолыжном центре - большие очереди из желающих прокатиться

Источник материала: Tut.by

«Белорусы штурмуют Силичи», — фотографии с подписями такого плана появились в соцсетях. В большие снежные выходные в Республиканском горнолыжном центре — наплыв желающих прокатиться. Посетители рассказывают о долгом ожидании и публикуют фото из очередей за снаряжением, а если повезло — и с самого катания.

«Народу в Силичах было столько на ночных катаниях, что пришлось стоять за экипировкой знакомому около двух часов, так еще и закончились борды под конец» поделился впечатлениями в соцсетях посетитель горнолыжного курорта Артем.

В комментариях его поддерживает другой посетитель, который также провел в ожидании два часа.

А вот такая очередь вечером 8 января наблюдалась к подъемнику.



Снимок опубликован в телеграм-канале «Работаем с Пушкиным!»

Удивлена большими очередями и пользовательница инстаграма Евгения Мисник.

Девушка провела в вечерней очереди несколько часов, но попасть удалось все равно только на ночное катание. Несмотря на ожидание, впечатления от зимнего отдыха у девушки — самые позитивные.

Оксана Бабич вчера вечером впервые каталась в Силичах на сноуборде. Она рассказала, что с мужем и друзьями приехала на горнолыжный курорт 8 января около 15.00, но на гору удалось попасть только к 21.00.

Друзья пары даже уехали, не дождавшись.

— Очереди большие везде, но основной наплыв на прокат оборудования. Стоишь полтора часа, а потом оказывается, что уже ничего не осталось. И теперь — или уезжай, или жди, пока кто-нибудь откатается и сдаст снаряжение. Очереди объясняются еще и тем, что прокат — хлопотный процесс: зарегистрировать документы, все проверить. Но большая очередь в основном внутри зданий, там тепло. Но мы никуда не торопились, так что в итоге остались довольны. Со слов людей, которые ждали вместе с нами, 7 января там был похожий наплыв.

К сожалению, TUT.BY не удалось 9 января дозвониться в центр «Силичи» — номера все время заняты. Подняли трубку только в одноименной гостинице при горнолыжном курорте. Там отметили, что и у них много гостей.

— В гостинице — загрузка 100%. Но не только в последние дни, так все праздники начиная с 25 декабря, — пояснила администратор.