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В бункере Путина своя реальность

09.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В бункере Путина своя реальность

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  • 9.01.2021, 17:07
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В бункере Путина своя реальность

Бюджет Москвы сверстан с рекордным дефицитом.

Интересный момент в Белокаменной имеет место быть. Впервые в современной истории Москвы бюджет столицы на 2021-2023 сверстан с дырой более 1 триллиона российских рублей, пишет для sprotyv.info военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Но интереснее то, что президент РФ Путин поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина за хорошую работу и заявил, что благодаря профициту бюджета Москва сможет помочь проблемным регионам.

Уверен, Собянин от заявления Путина, мягко говоря, немного подгорел, ведь он лично докладывал “верховному” о том, что при доходах в 2,624 трлн рублей расходы Москвы в этом году составят 3,152 трлн, что уже 2021-й год для столицы РФ делает дефицитным на 510 млрд рублей, что является историческим рекордом для Белокаменной.

А потому, у нас на руках два триггера. Первый – кризис, поглощающий регионы РФ на протяжении последних 7 лет, добрался и до абстрагированной, зажиточной и сторонящейся от остальной России столицы. Ну, а второй – в бункере в Ново-Огарево явно своя реальность, которая лишний раз доказывает отрешенность Путина от проблем государства.

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Бюджет Москвы сверстан с рекордным дефицитом.
 
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