Источник материала: Хартия'97

Ученые: Последний ледниковый период начался не из-за метеорита 9.01.2021, 17:01

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Исследователи определили дату начала последнего ледникового периода.

Австрийские ученые установили точную дату начала последнего ледникового периода и заявили о том, что его причиной был вовсе не метеорит, сообщает zn.ua . По словам исследователей, падение метеорита произошло на 50 лет позже начала ледникового периода.

Поздний дриас, начавшийся примерно 12900 лет назад и продлившийся около 1200, лет был периодом экстремальных климатических условий. Резкое похолодание наступило тогда практически в течение нескольких лет и прервало аллердское потепление, когда на Земле установился климат, близкий к сегодняшнему.

Ученым удалось установить начало последнего ледникового периода с погрешностью примерно 100 лет. Но, как отметил руководитель нового исследования Кристоф Шпетль, за 100 лет могло произойти много событий. Поэтому ученые решили уточнить дату наступления ледникового периода, изучив пробы льда, собранные в пещерах Китая, Индии, Узбекистана, Бразилии и Испании пробы натечных отложений.

Оказалось, что похолодание началось в Северной Америке 12870 лет назад, а оттуда движение атмосферных и океанических масс распространило его на юг. Подобные предположения исследователи выдвигали и раньше, но убедительных доказательств этого не было. В конце ледникового периода процесс шел в обратном направлении, начавшись в Южном полушарии и распространившись на север.

Ученые также опровергли одну из гипотез наступления ледникового периода. В 2012 году исследователи нашли на дне мексиканского озера отложения, доказывающие падение на Землю в начале позднего дриаса метеорита, который мог повлиять на изменение климата. Позже эта теория была подтверждена и другими находками. Однако считается, что падение метеорита произошло 12820 лет назад, то есть на 50 лет позже установленной точной даты начала похолодания. И кроме того, как отмечают ученые, в момент предполагаемого столкновения в Гренландии не было обнаружено значительных изменений климата.

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