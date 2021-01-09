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Белорусы хотят жить в безопасной стране
Источник материала: Хартия'97
Белорусы хотят жить в безопасной стране
Жители разных уголков страны выходят на акции.
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Жители разных уголков страны выходят на акции.
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