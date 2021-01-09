Источник материала: Хартия'97

Белорусы хотят жить в безопасной стране 1 9.01.2021, 16:52

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Жители разных уголков страны выходят на акции.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал фото из разных уголков Беларуси:

- Жители столичного Заводского района готовят сюрприз и заехали передать привет Соснам!

- Гомельчане хотят жить в безопасной стране. В стране, где каждый человек может гулять свободно. Новая Беларусь - это страна доверия и единства!

- Жители Дегтярёвки вышли на Колядование.













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