Источник материала: Хартия'97

Крушение самолета в Индонезии: появилось первое видео с места происшествия 9.01.2021, 16:40

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Местные моряки вышли в море, услышав взрыв.

В сети появилось видео с места, где пассажирский самолет в Индонезии пропал с радаров. Об этом сообщает CNN Indonesia (перевод – korrespondent.net в субботу, 9 января.

Жители окрестных островов нашли обломки, а также части тел. Отмечается, что находку сделали местные рыбаки, вышедшие в море на поиски после того, как услышали взрыв.

Напомним, что ранее в Индонезии разбился пассажирский самолет. На борту десятки пассажиров. Прежде чем пропасть со связи самолет за минуту потерял 3 тысячи метров высоты.

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