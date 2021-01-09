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Крушение самолета в Индонезии: появилось первое видео с места происшествия
Источник материала: Хартия'97
Крушение самолета в Индонезии: появилось первое видео с места происшествия
Местные моряки вышли в море, услышав взрыв.
В сети появилось видео с места, где пассажирский самолет в Индонезии пропал с радаров. Об этом сообщает
Жители окрестных островов нашли обломки, а также части тел. Отмечается, что находку сделали местные рыбаки, вышедшие в море на поиски после того, как услышали взрыв.
Напомним, что ранее
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Местные моряки вышли в море, услышав взрыв.
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