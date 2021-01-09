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Лепота! В Минске выпало более 40% месячной нормы осадков

09.01.2021 17:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 7 января по 9 января в Минске выпало 42 % январской месячной нормы осадков – 19 мм, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



Больше всего снега выпало в ночь на 8 января — 8 мм. Днем же выпало чуть меньше — 5 мм. Это количество относится к категории сильных. А вот 9 января снега выпало умеренное количество — 3 мм.

К слову, за этот период больше всего снега выпало в Марьиной Горке — 76 % нормы, чуть меньше в Бобруйске — 74 %, Мозыре — 68 %, Могилеве — 41 %, Гомеле — 35 %.

На данный момент высота снежного покрова в белорусской столице составляет 23 см, в Могилеве — 15 см, Витебске — 8 см, Бресте и Гомеле — 2 см, Гродно — 1 см. Снег отсутствует только в некоторых районах Брестской области.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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С 7 января по 9 января в Минске выпало 42 % январской месячной нормы осадков – 19 мм, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт...
 
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