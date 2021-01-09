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Премия «Оскар». Белорусский фильм «Уроки фарси» лишили номинации

09.01.2021 17:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Военная драма Вадима Перельмана не соответствует правилам американской киноакадемии.

Премия «Оскар». Белорусский фильм «Уроки фарси» лишили номинации

Как пишет американское издание Variety, на которое ссылается «Эхо Москвы», создатели картины не смогли подтвердить, что большая части творческой группы ленты являются гражданами Белоруссии.

«Уроки фарси» — совместный проект белорусских кинематографистов с Россией и Германией. Он рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса.

Мировая премьера прошла на Берлинском кинофестивале.

 
 
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Военная драма Вадима Перельмана не соответствует правилам американской киноакадемии.
 
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