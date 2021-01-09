Премия «Оскар». Белорусский фильм «Уроки фарси» лишили номинации

Военная драма Вадима Перельмана не соответствует правилам американской киноакадемии.





Как пишет американское издание Variety, на которое ссылается «Эхо Москвы» , создатели картины не смогли подтвердить, что большая части творческой группы ленты являются гражданами Белоруссии.

«Уроки фарси» — совместный проект белорусских кинематографистов с Россией и Германией. Он рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса.

Мировая премьера прошла на Берлинском кинофестивале.