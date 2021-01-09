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Премия «Оскар». Белорусский фильм «Уроки фарси» лишили номинации
Источник материала: Навiны
Военная драма Вадима Перельмана не соответствует правилам американской киноакадемии.
Как пишет американское издание Variety, на которое ссылается
«Уроки фарси» — совместный проект белорусских кинематографистов с Россией и Германией. Он рассказывает о бельгийском еврее, который попал в концлагерь и, чтобы выжить, вынужден выдавать себя за перса.
Мировая премьера прошла на Берлинском кинофестивале.
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Военная драма Вадима Перельмана не соответствует правилам американской киноакадемии.
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