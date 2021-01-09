В Литве может появиться официальный офис Координационного совета

Источник материала: Ежедневник

J. Azanovas, URM

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской возможность учреждения Координационным советом информационного офиса.

Офис мог получить признание правительства Литвы, пишет DELFI.



Министр отметил, что представительство такого рода могло бы получить статус, сходный с Информационными бюро Литвы, которые действовали за границей в годы советской оккупации.



"Мы предложили возродить такую идею для представительства белорусов, которое бы получило не только неправительственный статус, но, возможно, правительство бы искало способы признать его как официальное информационное бюро, чем бы это ни было, это могло бы иметь более высокий статус, чем офис неправительственной организации", – сказал журналистам Г. Ландсбергис после встречи с С. Тихановской.

"Наше предложение - рассмотреть возможности учреждения офиса Координационного совета в Литве, но мы договорились, что еще вернемся к этому вопросу", – сказал глава МИД.



С. Тихановская назвала такое решение "прекрасной идеей", но воздержалась от более широких комментариев, заявив, что в данный момент идут дискуссии.

"Это прекрасное предложение, конечно, мы его поддерживаем, сейчас идут дискуссии", – сказала С. Тихановская. Она поблагодарила Литву за то, что она поднимает вопрос Беларуси на международной арене, а борьбу за демократию сравнила с борьбой литовцев за восстановление независимости 30 лет назад.

"Мы с Литвой друзья, у нас общая история. Литва боролась за свою демократию и свободу 30 лет назад, сейчас это делаем мы. Я убеждена, что мы будем поддерживать дружественные отношения в будущем", – сказала она.