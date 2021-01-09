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В Литве может появиться официальный офис Координационного совета
09.01.2021 17:53 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
J. Azanovas, URM
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской возможность учреждения Координационным советом информационного офиса.
Офис мог получить признание правительства Литвы, пишет
"Наше предложение - рассмотреть возможности учреждения офиса Координационного совета в Литве, но мы договорились, что еще вернемся к этому вопросу", – сказал глава МИД.
"Это прекрасное предложение, конечно, мы его поддерживаем, сейчас идут дискуссии", – сказала С. Тихановская. Она поблагодарила Литву за то, что она поднимает вопрос Беларуси на международной арене, а борьбу за демократию сравнила с борьбой литовцев за восстановление независимости 30 лет назад.
"Мы с Литвой друзья, у нас общая история. Литва боролась за свою демократию и свободу 30 лет назад, сейчас это делаем мы. Я убеждена, что мы будем поддерживать дружественные отношения в будущем", – сказала она.
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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в пятницу предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской возможность учреждения...
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