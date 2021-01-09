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Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как работать с прибылью в непростое для мировой экономики время? И какие возможности для холдинга «Горизонт» открывает Белорусская атомная станция? На неделе крупнейшее предприятие страны посетил Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Расскажем о новых разработках в белорусской электронике и перспективах всей отрасли.
Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Их пока еще не выдают, но все оборудование уже прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово для работы. Эксклюзивный комментарий для программы «Неделя» от Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.
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Новости Беларуси. Как работать с прибылью в непростое для мировой экономики время? И какие возможности для холдинга «Горизонт» открывает Белорусская атомная...
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