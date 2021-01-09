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Функция Telegram позволяет запросто вычислить местоположение пользователей — если не поправить настройки

09.01.2021 18:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Функция Telegram позволяет запросто вычислить местоположение пользователей — если не поправить настройки
Иллюстративное фото
Через опцию «Люди рядом» в Telegram можно установить геопозицию пользователей при помощи триангуляции, сообщает Android Police.

Летом 2019 года в Telegram появились геочаты, которые позволяют общаться с находящимися поблизости людьми и вступать в местные группы. Помимо имени и фотографии профиля функция отображает, насколько далеко от человека находятся другие пользователи.

Именно это представляет угрозу для их безопасности. Как выяснилось, злоумышленнику достаточно скачать приложение для подделки своих географических координат, например Fake GPS location, и замерить расстояние до жертвы с трёх разных точек в пределах 12 км (радиус действия функции «Люди рядом»).

Функция Telegram позволяет запросто вычислить местоположение пользователей — если не поправить настройки

Далее нужно перейти в Google Earth Pro, ввести три набора координат и нарисовать вокруг «себя» круги радиуса, указанного Telegram. Точка пересечения трёх кругов укажет точное местоположение искомого человека.

Функция Telegram позволяет запросто вычислить местоположение пользователей — если не поправить настройки

Приватность и безопасность — одни из главных преимуществ Telegram, отмечает Android Police. Во многом благодаря этому миллионы людей предпочитают его альтернативам вроде Facebook и WhatsApp.

Пользователь Telegram по имени Ахмед Хассан, который обнаружил уязвимость, связался с командой сервиса, где ему ответили, что не видят в ней никакой проблемы. Пользователи сознательно соглашаются на передачу своей геолокации, активируя функцию, а по умолчанию она выключена, добавили в Telegram.

Так или иначе, чтобы не рисковать, пользователям лучше не разрешать этой функции доступ к своей геопозиции.
 
 
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