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Агрессивное хамство это основа нынешней системы и режима

09.01.2021 18:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Агрессивное хамство это основа нынешней системы и режима
Кадр из видео
Мысли по поводу побитого доктора и избитой нации.

Хамство есть в любом обществе, как воровство и убийства. Но в нашем обществе хамство это способ, особый способ, социальных отношений и политического управления.

Агрессивное хамство это основа нынешней системы и режима. Оно оформляется в своеобразную пирамиду власти на вершине которой восседает главный агрессивный хам - Лукашенко.

Агрессивное хамство - идеология системы, оно культивируется и поддерживается на всех уровнях, и особенно, если хамство защищает и представляет режим.

Сегодняшнее видео один из многих, которое, с одной стороны показывает, что хамство под флагом Лукашенко, ничего и никого не боится и активно идет в наступление, а с другой показывает и наше общее бессилие (страх) перед ним.

Позволю напомнить читателям несколько кейсов, в которых хамство подчеркнуто подавляло и господствовало.

1. Гомель 2019 год, учительница хотела ударить ученика 4 класса партой (а Лукашенко ее всецело поддержал);

2. Гродно. Проститутка спровоцировала конфликт с Тихановским, что стало предпричиной его ареста. И это в окружении массы сторонников Тихановского;

3. Метро. Минск. Дед пытается ударить молодого человека с БЧБ лентой электрошокером в вагоне полном пассажиров;

4. Минская улица. Проест. Странная жЭншчына бросает с балкона кастрюлю в протестующих;

5. Азаренок, Моковозчик, Гладкая и другие антижурналисты которые публично хамят, оскорбляют и унижают тысячи людей.

И вот сегодняшнее видео с побитым медиком. Я его рассматриваю как очередную победу лукашизма. Примеров безусловно очень много, это лишь те, что попали в публичное пространство и вызвали резонанс.

Создается впечатление, что хамства в нашей стране много, а нормальности и адекватности очень мало.

Да, Лукашенко это главный враг и ключевая проблема, но еще больший враг - это хамы, которые повылазили со всех щелей и давят всех и вся. Давят безнаказанно, сознательно, бесстрашно. Это герои системы, возможно их меньшинство, но они бьют молчаливое, интеллигентное большинство плюют ему в лицо (если конечно нас большинство). И они продолжают спокойно существовать, ходят по улицам, в магазины, празднуют свою победу. В реальности, эти и им подобные хамы должны бояться высовывать нос из своих берлог, они должны ползать на коленях и просить публичного прощения у тех, кого оскорбили. Жизнь таких уродов должна стать невыносимой.


Удар какого-то маргинала в лицо интеллигента это удар по всем умным, продвинутым, прогрессивным людям, которые хотят перемен в стране.

Если беларусы снесут, стерпят этот удар (плевок), промолчат и забудут про это (как наверное забыли прежние плевки и удары), то я совершенно не представляю как мы собираемся победить Лукашенко, наказать тех, кто убивал и калечил, как мы собираемся заставить ОМОН не избивать людей? Стримами и бессильными воплями возмущения?

Неужели беларусы не найдут этого мелкого негодяя и не превратят его жалкое бытие в ад. Или на всякое мерзостное насилие мы будем отвечать словами: мы же мирные люди? В этом случае, мирные - значит слабые. И это уже вершина психологической и политической немощности, которая никогда не будет в состоянии разрушить пирамиды хамства в Беларуси.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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