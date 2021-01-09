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Названа часть тела, которую нельзя брить
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Девушка без бровей на необычной фотосессии может показаться импозантной. Но в реальной жизнь отсутствие бровей может быть неприятным. Специалисты уверены, такое преображение может обернуться для человека дискомфортом,
«На брови возложена достаточно серьезная эволюционная задача. Именно брови помогают полностью предотвратить попадание влаги и пота в глаза. Именно брови препятствуют проникновению грязи, пыли и мусора», — напомнили эксперты.
Если же желание экспериментов все еще есть, что специалисты советуют использовать вместо бритвы пинцет или воск. Дело в том, что бритвой можно повредить кожу вокруг глаз или вызвать раздражение.
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Эксперты в сфере красоты уверены, что лучше не использовать бритву для коррекции бровей.
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