ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названа часть тела, которую нельзя брить

09.01.2021 18:10 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Названа часть тела, которую нельзя брить
Фото: pixabay.com
Эксперты в сфере красоты уверены, что лучше не использовать бритву для коррекции бровей.

Девушка без бровей на необычной фотосессии может показаться импозантной. Но в реальной жизнь отсутствие бровей может быть неприятным. Специалисты уверены, такое преображение может обернуться для человека дискомфортом, пишет LIVE24.

«На брови возложена достаточно серьезная эволюционная задача. Именно брови помогают полностью предотвратить попадание влаги и пота в глаза. Именно брови препятствуют проникновению грязи, пыли и мусора», — напомнили эксперты.


Если же желание экспериментов все еще есть, что специалисты советуют использовать вместо бритвы пинцет или воск. Дело в том, что бритвой можно повредить кожу вокруг глаз или вызвать раздражение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты в сфере красоты уверены, что лучше не использовать бритву для коррекции бровей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Витебские партизаны передают привет свободным белорусам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by