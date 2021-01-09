Источник материала: UDF



Фото: pixabay.com

«На брови возложена достаточно серьезная эволюционная задача. Именно брови помогают полностью предотвратить попадание влаги и пота в глаза. Именно брови препятствуют проникновению грязи, пыли и мусора», — напомнили эксперты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названа часть тела, которую нельзя брить Эксперты в сфере красоты уверены, что лучше не использовать бритву для коррекции бровей.

Девушка без бровей на необычной фотосессии может показаться импозантной. Но в реальной жизнь отсутствие бровей может быть неприятным. Специалисты уверены, такое преображение может обернуться для человека дискомфортом,LIVE24.Если же желание экспериментов все еще есть, что специалисты советуют использовать вместо бритвы пинцет или воск. Дело в том, что бритвой можно повредить кожу вокруг глаз или вызвать раздражение.