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Выдвинутый от Беларуси на «Оскар» фильм «Уроки фарси» дисквалифицировали
Источник материала: UDF
Кадр из фильма «Уроки фарси»
Согласно требованиям премии, основной творческий вклад в фильм должны внести жители страны, от которой он номинирован. «Уроки фарси» не соответствуют этому требованию.
Фильм снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения с аргентинскими, немецкими и российскими актерами. Съемки проходили в Беларуси при участии «Беларусьфильма».
Кино рассказывает о бельгийце еврейского происхождения. В оккупированной Европе он оказывается в концлагере. Чтобы выжить, он выдаёт себя за перса. Вдруг выясняется, что повар концлагеря мечтает после войны уехать в Иран и хочет выучить фарси. Бельгийцу приходится давать ему уроки языка, который он сам не знает.
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Фильм снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения.
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