Источник материала: UDF



Кадр из фильма «Уроки фарси»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выдвинутый от Беларуси на «Оскар» фильм «Уроки фарси» дисквалифицировали Фильм снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения.

Согласно требованиям премии, основной творческий вклад в фильм должны внести жители страны, от которой он номинирован. «Уроки фарси» не соответствуют этому требованию.Фильм снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения с аргентинскими, немецкими и российскими актерами. Съемки проходили в Беларуси при участии «Беларусьфильма».Кино рассказывает о бельгийце еврейского происхождения. В оккупированной Европе он оказывается в концлагере. Чтобы выжить, он выдаёт себя за перса. Вдруг выясняется, что повар концлагеря мечтает после войны уехать в Иран и хочет выучить фарси. Бельгийцу приходится давать ему уроки языка, который он сам не знает.