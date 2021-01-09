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Выдвинутый от Беларуси на «Оскар» фильм «Уроки фарси» дисквалифицировали

09.01.2021 18:10 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Выдвинутый от Беларуси на «Оскар» фильм «Уроки фарси» дисквалифицировали
Кадр из фильма «Уроки фарси»
Издание Variety пишет, что Американская киноакадемия дискфалифицировала фильм Вадима Перельмана «Уроки фарси», номинированный от Беларуси на премию «Оскар».

Согласно требованиям премии, основной творческий вклад в фильм должны внести жители страны, от которой он номинирован. «Уроки фарси» не соответствуют этому требованию.

Фильм снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения с аргентинскими, немецкими и российскими актерами. Съемки проходили в Беларуси при участии «Беларусьфильма».

Кино рассказывает о бельгийце еврейского происхождения. В оккупированной Европе он оказывается в концлагере. Чтобы выжить, он выдаёт себя за перса. Вдруг выясняется, что повар концлагеря мечтает после войны уехать в Иран и хочет выучить фарси. Бельгийцу приходится давать ему уроки языка, который он сам не знает.
 
 
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Фильм снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения.
 
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