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Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)

09.01.2021 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

8 января около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе. 9 января ГАИ рассказала о результатах его медосвидетельствования. 

Автомобиль, судя по всему, пробил перила. Как он там оказался, пока непонятно. У машины выстрелили подушки безопасности.

Читатель Onliner прислал ролик с видеорегистратора, на котором есть момент аварии:

По словам очевидца, пострадавших нет. Читатель рассказал, что автомобиль сперва перевернулся, а затем влетел в переход.

Читательница Виктория прислала видео с места происшествия:

Позднее Госавтоинспекция опубликовала видео с комментариями сотрудника ГАИ и водителя Infiniti. По словам мужчины, управлявшего внедорожником, на машине была зимняя шипованная резина.

Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)
Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)
Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)
Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)






Пресс-секретарь УГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова сообщила официальную версию происшествия:

— По предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по улице Веры Хоружей со стороны улицы Богдановича, при совершении левого поворота на улицу Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен.

Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Внедорожник попал в подземный переход у Комаровки. Водитель был трезв. Видео момента ДТП (видео, обновлено)
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

Дополнено. Водитель был трезв

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в момент ДТП водитель был трезв. На это указывают результаты медицинского освидетельствования: «Не учел метеорологические условия, состояние проезжей части, потерял управление транспортным средством».

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8 января около 16:30 на перекрестке улиц Веры Хоружей и Куйбышева случилось ДТП. Белый Infiniti QX80 оказался в подземном переходе. 9 января ГАИ рассказала о результатах его...
 
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