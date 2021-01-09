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Лагрейд выиграл преследование в Оберхофе, Бочарников - 15-й

09.01.2021 18:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.


Reuters

Лагрейд стартовал третьим, допускал 2 (0+1+0+1) и опередил стартовавших перед ним братьев Бё. Остальные места на подиуме также заняли норвежцы: Йоханнес Дале (0+0+0+2) стал вторым, Тарьей Бё (0+0+0+3) — третьим.

Стартовавший первым Йоханнес Бё (1+1+4+1) финишировал восьмым.

Лучшим из белорусов стал Сергей Бочарников (1+0+2+0) опустился с 13-го на 15-е место, Роман Елетнов (0+2+0+1) — с 10-го на 18-е, Антон Смольский (1+0+0+1) поднялся с 34-го на 26-е, Максим Воробей (1+0+2+2) откатился с 45-го на 55-е.

В общем зачете лидирует Йоханнес Бё. Сергей Бочарников — 25-й, Антон Смольский — 28-й, Роман Елетнов — 38-й, Максим Воробей — 47-й.

 
 
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Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
 
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