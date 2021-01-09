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ГАИ настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу спецтехнике

09.01.2021 18:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 янв ― Sputnik. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу снегоуборочной технике, сообщила пресс-служба УГАИ УВД Миноблисполкома.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Оранжевый уровень опасности был объявлен синоптиками 8 и 9 января, многие населенные пункты остались без электричества из-за снегопада. А белорусскую столицу в буквальном смысле завалило снегом. Коммунальщики работали круглосуточно и продолжают бороться с последствиями непогоды.

В ГАИ отметили, что на территории Минской области на отдельных участках сохраняется гололедица, также в некоторых районах наблюдается выпадение снега. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Спецтехника работает в сопровождении ГАИ: убирает снег и обрабатывает проезжую часть песчано-соляной смесью.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям и настоятельно рекомендует водителям уступать дорогу технике.

 
Теги: Минск
 
 
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На территории Минской области на отдельных участках сохраняется гололедица, также в некоторых районах наблюдается выпадение снега, отметили в ГАИ.
 
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