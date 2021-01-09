Источник материала: Хартия'97

На Испанию обрушилась самая мощная за последние 40 лет буря 9.01.2021, 17:50

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Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал людей оставаться дома.

Шторм Филомена накрыл некоторые части Испании сильным снегопадом, и в субботу половина страны находится в состоянии повышенной готовности, сообщает BBC .

Мадрид, один из наиболее пострадавших районов, собирается увидеть до 20 см снега в течение следующих 24 часов.

Южнее шторм заставил реки выйти из берегов.

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка заявил на пресс-конференции, что до сих пор сообщалось о трех смертельных случаях.

Газета El Pais сообщила, что 54-летний мужчина был найден мертвым под снегом в городе Сарсалехо, к северо-западу от Мадрида, а два других человека были смыты наводнениями недалеко от южного города Малаги.





Когда в пятницу вечером в Мадриде выпал снег, на автомагистрали недалеко от столицы застряло несколько автомобилей.





Городской аэропорт Барахас закрыт, наряду с рядом дорог, и все поезда в и из Мадрида были отменены.

Пожарные были вызваны, чтобы помочь водителям, которые застряли. В некоторых районах военные были призваны помочь расчистить дороги.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал людей оставаться дома и следовать указаниям экстренных служб.





По данным местных СМИ, снегопад в Мадриде самый сильный за последние 40 лет. Метеорологическое агентство AEMET страны заявило, что снегопад был «исключительным и, скорее всего, историческим».

Было замечено, что несколько людей наслаждались снежным пейзажем, прогуливаясь по мадридской площади Пуэрта-дель-Соль.





Информационное агентство AFP сообщает, что с тех пор крупные парки в Мадриде были закрыты в качестве меры предосторожности.

Один человек был сфотографирован на лыжах вдоль Гран Виа, знаменитой торговой улицы столицы.





В Каньяда-Реале, крупнейшем трущобном городе в Западной Европе, жители разводили костер, чтобы согреться.

По прогнозам, холодная погода продлится и после выходных, а в четверг в Мадриде ожидается -12C.





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