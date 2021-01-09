Стасевич и Филипенко перешли из БАТЭ в солигорский «Шахтер»

Источник материала: Tut.by

Футболисты сборной Беларуси по футболу Егор Филипенко и Игорь Стасевич перешли из борисовского БАТЭ в солигорский «Шахтер».



Фото: ФК «Шахтер»

Свой переход Филипенко прокомментировал пресс-службе «Шахтера».

— Я, конечно, рад присоединиться к «Шахтеру». Но до конца, будем откровенны, я свои эмоции определить и описать не могу. Все-таки меня очень много связывает с БАТЭ и пока что свои лучшие годы я провел именно там. Поэтому, скажем так, помимо радости от нового вызова, есть и какая-то доля грусти.

— Твой переход наверняка будет бурно обсуждаться в болельщицкой среде.

— Я прекрасно понимаю, как к этому большинство болельщиков БАТЭ отнесется — в основном, это будет негативная реакция. Но это часть профессии. Иногда нужно принимать тяжелые решения и быть готовым к последствиям этих решений.

Что касается солигорских болельщиков, то я уверен в том, что уважение к себе можно завоевать на футбольном поле. Сделаю для этого максимум.

— Советовался ли с кем-то перед переходом в «Шахтер»? Может с кем-то из ребят?

— С Сашей Гутором обсудили определенные моменты: о тренере, о команде, о быте.

— В минувшем чемпионате «Шахтер» пропустил меньше всех — значит, оборона в порядке и конкуренция будет высока. Как на это смотришь?

— Абсолютно спокойно к этому отношусь. Конкуренция никому и никогда не мешала — мне в том числе. Это будет дополнительно мотивировать. Моя задача — показывать свой максимум на каждой тренировке. А дальше уже решение будет принимать главный тренер.

— Против «Шахтера» ты сыграл немало матчей. Есть ли какой-то наиболее памятный?

— Конечно, было много разных игр: и с позитивными эмоциями, и наоборот. Но вот то, что у меня прямо сейчас всплыло в памяти — это 2007-й год, когда мы в Борисове играли, победили 1:0 и я забил единственный гол. Этот матч как-то стоит особняком.

— Сезон «Шахтеру» предстоит очень насыщенный. Какие задачи перед собой ставишь

— Цели на сезон абсолютно понятны — мы хотим выиграть все трофеи на внутренней арене. И, конечно, максимально далеко пройти в еврокубках. Да, у «Шахтера» там не самая лучшая история выступлений, но сейчас есть действительно хороший шанс пробиться в группу одного из трех турниров.

О своем трансфере рассказал пресс-службе нового клуба и Игорь Стасевич.





— Рады приветствовать! В новом году ты будешь защищать цвета нашего клуба. Какие у тебя ожидания от этого года?

— Спасибо! Надеюсь, что в новом году у нас все получится. Что мы сможем выполнить все цели, которые перед нами ставит руководство и тренерский штаб. Определяющую роль в том, что я перешел в «Шахтер» сыграла именно вера в меня как в футболиста, который сможет помочь этих целей добиться. Плюс, все было очень четко и конкретно. Это профессиональное отношение.

— Игра в новой команде — это всегда новый вызов. Может быть, ставишь лично перед собой какие-то цели? Скажем, вновь получить звание лучшим игрока сезона?

— Самоцелей как таковых у меня никогда нет. Все индивидуальные награды вытекают из общекомандного результата. Я же постараюсь показать все свои лучшие качества, а там — посмотрим.

— В «Шахтере» немало игроков, с которыми ты знаком по совместным выступлениям за БАТЭ и за сборную. Советовался ли с кем-то перед переходом?

— Нет. Это решение принимал сам, а семья меня поддержала.

— То, что Егор Филипенко также переходит в «Шахтер», помогло решиться на этот шаг?

— Наверное, в этом что-то есть. Мы и в БАТЭ на заездах жили с ним в одной комнате. Думаю, здесь будет так же. В любом случае, легче делать какой либо шаг вместе с хорошо тебе знакомым человеком.

— Не соврем, если скажем: все футбольные болельщики страны гадают, что получится у тандема «Шахтер» — Стасевич.

— Мне и самому это интересно. Отдам все силы, все эмоции во благо команды и сделаю все, что от меня будет зависеть.