Мы все умрем. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов.

К чему приводит нас упрощение языка, мы адаптируемся к современным реалиям или деградируем? Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королёва.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

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