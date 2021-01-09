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Мы все умрем. Упрощение языка: адаптация или деградация?

09.01.2021 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрём. Упрощение языка: адаптация или деградация?

Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов. 

© Photo : Facebook / Евгения Пастернак
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К чему приводит нас упрощение языка, мы адаптируемся к современным реалиям или деградируем? Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королёва.

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

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Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике.
 
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