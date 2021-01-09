|
Мы все умрем. Упрощение языка: адаптация или деградация?
09.01.2021 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Потеря слов, смыслов и целых форматов общения. Ошибки и предельные сокращения ради скорости. Канцелярит и псевдонаучная речь для маскировки истинного смысла. Заимствования вместо родных аналогов.
© Photo :
К чему приводит нас упрощение языка, мы адаптируемся к современным реалиям или деградируем? Разобраться в теме помогали писатель Денис Драгунский и писатель, журналист и филолог Марина Королёва.
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Язык постоянно упрощается – и это может приводить к ошибкам коммуникации. А те, в свою очередь, к погрешностям в общении, медицине, экономике, политике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)