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Умер один из разработчиков советской атомной бомбы

09.01.2021 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Физик-теоретик, старейший академик РАН, основатель Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау Исаак Халатников умер на 102-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Научная Россия».


Источник: «Научная Россия»

«Сегодня в 10 утра на 102-м году жизни скончался известный физик, академик Исаак Маркович Халатников», — говорится в сообщении.

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе. Автор работ по космологии, теории сверхтекучести, квантовой электродинамике и других. Создал теорию квантовых жидкостей (совместно с Львом Ландау). Первый директор Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН (1964−1992 гг.). Халатников является лауреатом Сталинской премии (1953), награжден орденом «Знак Почета», трижды орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом Дружбы народов, орденом «За заслуги перед Отечеством» III ст., орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», другими государственными наградами.

 
 
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