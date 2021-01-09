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Жену Эрнста засыпали гвоздями во время спектакля

09.01.2021 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жену гендиректора Первого канала Константина Эрнста актрису Софью Эрнст посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «20 Век — Бал». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.


«Неизвестный подложил в реквизит гвозди, и вечером 8 января в МХТ им. А.П. Чехова на 32-летнюю Софью Эрнст во время спектакля „20 Век — Бал“ посыпались из реквизита гвозди вместо снега», — сказал источник.

Актриса не пострадала в результате инцидента. По факту случившегося полиция проводит проверку.

59-летний Константин Эрнст не комментирует свою личную жизнь. О его романе с Софьей заговорили в 2013 году, а через четыре года СМИ сообщили, что пара узаконила отношения. Однако лишь в 2019-м актриса подтвердила информацию о своем браке с медиаменеджером. У пары уже трое общих детей.

 
 
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