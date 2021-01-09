Источник материала: ОНТ

Две новые станции очищения воды заработали в Гомельской области. Таким образом, решилась главная проблема сразу трёх населённых пунктов – и это только тысяча жителей.





Теперь вода в Калинковичском районе соответствует всем санитарным нормам с нормальным содержанием железа. Полностью автоматизирована и работает непрерывно. Внутри – исключительно белорусское оборудование. В фильтрах – специальный сорбент в виде мелких камней, который не даёт железу попасть в водопровод.

Этих, на первый взгляд, небольших мощностей достаточно, чтобы очищать порядка 15 кубометров воды в час. В итоге сегодня в Калинковичском районе работают 17 станций обезжелезивания. Семь из них построены в прошлом году. Чистой питьевой водой теперь обеспечены почти 97% местных деревень и посёлков.

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