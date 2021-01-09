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Лунный календарь на неделю с 11 по 17 января. Благоприятные дни для стрижки волос
Источник материала: ОНТ
Незначительные магнитные колебания в январе возможны 13 января.
13-го, в среду, мечтайте о будущем и стройте планы. А 14-го можно смело приступать к воплощению идей. 16-го – всё в ваших руках.
Хотите, чтобы волосы излучали здоровье, а прическа приносила радость? Запланируйте поход в парикмахерскую на 12, 13 и 14 января.
Когда посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? И какое время лучше всего подходит для завершения важных дел? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».
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Незначительные магнитные колебания в январе возможны 13 января. 13-го, в среду, мечтайте о будущем и стройте планы. А 14-го можно смело приступать к воплощению идей....
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