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Лунный календарь на неделю с 11 по 17 января. Благоприятные дни для стрижки волос

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 11 по 17 января. Благоприятные дни для стрижки волос

Незначительные магнитные колебания в январе возможны 13 января.

13-го, в среду, мечтайте о будущем и стройте планы. А 14-го можно смело приступать к воплощению идей. 16-го – всё в ваших руках.

Хотите, чтобы волосы излучали здоровье, а прическа приносила радость? Запланируйте поход в парикмахерскую на 12, 13 и 14 января.

Когда посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? И какое время лучше всего подходит для завершения важных дел? Ответы – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».


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Незначительные магнитные колебания в январе возможны 13 января. 13-го, в среду, мечтайте о будущем и стройте планы. А 14-го можно смело приступать к воплощению идей....
 
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