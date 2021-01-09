До 15 градусов мороза. Погода на неделю с 11 по 17 января. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

В первые дни Нового года тёплый и влажный воздух, поступающий с южных широт, обеспечивал нашу страну пасмурной, сырой и тёплой погодой. Но уже в ближайшие несколько дней морозный поток будет понемногу пересиливать волну тепла, а к началу новой недели ветер развернётся на северо-восточное направление и начнётся так называемое полярное вторжение. В Беларусь начнет поступать ледяной воздух из акватории северных морей.

В понедельник облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. В ночные часы от -2°C по юго-западу до -12°C по северо-востоку, а при прояснениях до -15°C. Днем прогнозируется -1…-8°C.

Во вторник и в среду в большинстве районов пройдет снег. Влажность до 90%. Большая вероятность туманов. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер южной четверти умеренный. Ночью прогнозируется до -10°C, в дневные часы -1…-7°C.

В четверг и в пятницу будет облачно. Пройдет снег различной интенсивности. Слабый гололёд. На дорогах гололедица. Непродолжительные туманы. Ночью от -5°C по западу до -13°C по востоку, при прояснениях до -13°C. Днем столбики термометров покажут -2…-7°C.

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