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Салат «Мимоза»: бюджетно, вкусно и сытно

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Салат «Мимоза»: бюджетно, вкусно и сытно

В настоящее время существует множество вариантов приготовления салата «Мимоза». Однако самый популярный и любимый многими – классический рецепт блюда. Рассказываем, как приготовить вкуснейший, нежный, тающий во рту салат.

Как готовить: 1-й слой – одну банку консервированной сайры положите в салатник, разомните вилкой;

2-й слой – репчатый лук (3 шт.) нарежьте тонкими кольцами и положите на рыбу. 

Промажьте майонезом.

3-й слой – вареную морковь (3 шт.) натрите на крупной терке и отправьте в салатник.

Промажьте майонезом.

4-й слой – три вареные картофелины натрите на крупной терке и положите на морковь.

Промажьте майонезом.

5-й слой – белки 4-х вареных яиц натрите на крупной терке и добавьте в салатник.

Промажьте майонезом.

6-й слой – желтки 4-х яиц натрите на мелкой терке и посыпьте салат сверху.

Фото: zira.uz

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В настоящее время существует множество вариантов приготовления салата «Мимоза». Однако самый популярный и любимый многими – классический рецепт блюда....
 
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