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Салат «Мимоза»: бюджетно, вкусно и сытно
Источник материала: ОНТ
В настоящее время существует множество вариантов приготовления салата «Мимоза». Однако самый популярный и любимый многими – классический рецепт блюда. Рассказываем, как приготовить вкуснейший, нежный, тающий во рту салат.
Как готовить: 1-й слой – одну банку консервированной сайры положите в салатник, разомните вилкой;
2-й слой – репчатый лук (3 шт.) нарежьте тонкими кольцами и положите на рыбу.
Промажьте майонезом.
3-й слой – вареную морковь (3 шт.) натрите на крупной терке и отправьте в салатник.
Промажьте майонезом.
4-й слой – три вареные картофелины натрите на крупной терке и положите на морковь.
Промажьте майонезом.
5-й слой – белки 4-х вареных яиц натрите на крупной терке и добавьте в салатник.
Промажьте майонезом.
6-й слой – желтки 4-х яиц натрите на мелкой терке и посыпьте салат сверху.
Фото: zira.uz
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В настоящее время существует множество вариантов приготовления салата «Мимоза». Однако самый популярный и любимый многими – классический рецепт блюда....
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