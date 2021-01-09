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Норвежка Тирил Экхофф выиграла женскую гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира по биатлону

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Норвежка Тирил Экхофф выиграла женскую гонку преследования на 5-м этапе Кубка мира по биатлону

Женской гонкой преследования продолжился 5-й этап Кубка мира по биатлону. 

На последних метрах дистанции норвежка Тирил Экхофф вырвала победу у своей подруги по команде Марты Ройселанд. На третьей позиции финишировала австрийка Лиза Тереза Хаусер. Неплохо выступили и белорусские биатлонистки. Елена Кручинкина, которая стартовала под 8-м номером, в итоге допустила два промаха на стрельбе стоя и пришла к финишу 9-й. Динара Алимбекова, стартовавшая 37-й отыграла 21-ю позицию благодаря отличной стрельбе и стала в итоге 16-й. Анна Сола провела неудачную гонку, записав себе в пассив 8 штрафных кругов. Также сегодня в Оберхофе пройдет мужская гонка преследования. Она начнется в 16:45. На старт выйдут и четыре белорусских биатлониста.  

Фото: © Eberhard Thonfeld / imago-images.de / Global Look Press

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Женской гонкой преследования продолжился 5-й этап Кубка мира по биатлону.  На последних метрах дистанции норвежка Тирил Экхофф вырвала победу у своей подруги по...
 
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