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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию поражений в единой Лиге ВТБ
Источник материала: ОНТ
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» наконец сумели прервать серию поражений в единой Лиге ВТБ, которая насчитывала уже 8 матчей. Сегодня белорусский клуб дома обыграл «Нижний Новгород».
Российская команда входит в тройку лидеров турнира и считалась фаворитом этого поединка. В первой четверти на стороне гостей было подавляющее преимущество. Но затем коллектив Ростислава Вергуна воспрял духом и к большому перерыву сократил отставание до двух очков. «Цмокi» ударно провели третью четверть, а на заключительном отрезке сумели сдержать натиск соперника и выстояли в нервной концовке игры. Победа белорусской команды – 77:76. Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, который набрал 27 очков. В турнирной таблице «Цмокi» по-прежнему располагаются на 11-м месте.
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» наконец сумели прервать серию поражений в единой Лиге ВТБ, которая насчитывала уже 8 матчей. Сегодня белорусский клуб дома обыграл...
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