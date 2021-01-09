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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию поражений в единой Лиге ВТБ

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию поражений в единой Лиге ВТБ

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» наконец сумели прервать серию поражений в единой Лиге ВТБ, которая насчитывала уже 8 матчей. Сегодня белорусский клуб дома обыграл «Нижний Новгород».

Российская команда входит в тройку лидеров турнира и считалась фаворитом этого поединка. В первой четверти на стороне гостей было подавляющее преимущество. Но затем коллектив Ростислава Вергуна воспрял духом и к большому перерыву сократил отставание до двух очков. «Цмокi» ударно провели третью четверть, а на заключительном отрезке сумели сдержать натиск соперника и выстояли в нервной концовке игры. Победа белорусской команды – 77:76. Самым результативным в составе минчан стал Роберт Лоури, который набрал 27 очков. В турнирной таблице «Цмокi» по-прежнему располагаются на 11-м месте.    

Фото: bc-tsmoki.by

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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» наконец сумели прервать серию поражений в единой Лиге ВТБ, которая насчитывала уже 8 матчей. Сегодня белорусский клуб дома обыграл...
 
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