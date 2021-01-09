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Слоны из Берлинского зоопарка доедают рождественские ели (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Думаете выбросить новогоднюю ель? Лучше отдайте её слонам. Эти обитатели Берлинского зоопарка отметили Рождество с опозданием, но с размахом. Им досталось большинство непроданных ёлок в городе.
Такой способ утилизации животным во всех смыслах пришёлся по вкусу. Как ни странно, слоны едят ели ради пользы для зубов. Раз в 10 лет они обновляются. Твёрдая пища нужна, чтобы зубы прорезались правильно. Животные, которые предпочитают более традиционные лакомства, используют ёлки как щётки для спины или просто играют с ними. Для посетителей – лишний повод прийти в зоопарк. Увидеть такое можно только после новогодних праздников.
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Думаете выбросить новогоднюю ель? Лучше отдайте её слонам. Эти обитатели Берлинского зоопарка отметили Рождество с опозданием, но с размахом. Им досталось...
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