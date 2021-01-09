ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слоны из Берлинского зоопарка доедают рождественские ели (ВИДЕО)

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Слоны из Берлинского зоопарка доедают рождественские ели (ВИДЕО)

Думаете выбросить новогоднюю ель? Лучше отдайте её слонам. Эти обитатели Берлинского зоопарка отметили Рождество с опозданием, но с размахом. Им досталось большинство непроданных ёлок в городе. 


Такой способ утилизации животным во всех смыслах пришёлся по вкусу. Как ни странно, слоны едят ели ради пользы для зубов. Раз в 10 лет они обновляются. Твёрдая пища нужна, чтобы зубы прорезались правильно. Животные, которые предпочитают более традиционные лакомства, используют ёлки как щётки для спины или просто играют с ними. Для посетителей – лишний повод прийти в зоопарк. Увидеть такое можно только после новогодних праздников. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Думаете выбросить новогоднюю ель? Лучше отдайте её слонам. Эти обитатели Берлинского зоопарка отметили Рождество с опозданием, но с размахом. Им досталось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опрос Ispos: Большинство американцев хотят, чтобы Трампа немедленно отстранили от власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by