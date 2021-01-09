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Пешеходы погибли на Брестчине и Минщине. ГАИ призывает быть внимательнее!

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пешеходы погибли на Брестчине и Минщине. ГАИ призывает быть внимательнее!

За последние двое суток на Брестчине и Минщине погибли два пешехода – оба скончались на месте ДТП от полученных травм, сообщается в Telegram-канале МВД.

7 января вечером, по предварительной информации, 22-летний водитель «Рено Меган» сбил 49-летнего мужчину в Пинске на улице Первомайская. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.


Фото: ГУ ГАИ МВД Беларуси8 января вечером в д. Плиса Смолевичского района 27-летний водитель «Рено Сандеро» ехал в направлении г. Смолевичи и сбил 44-летнего местного жителя, который был на проезжей части. Водитель был трезв, а пешеход – в состоянии опьянения (по предварительной информации) и не обозначен световозвращающим элементом.

Оба пешехода умерли от полученных травм на месте ДТП.

ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными при движении в населенных пунктах, подъезжая к нерегулируемым пешеходным переходам снижать скорость вплоть до остановки!

А пешеходов просят переходить дорогу по пешеходному переходу и только на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности своего перехода. Также обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами в темное время суток.

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За последние двое суток на Брестчине и Минщине погибли два пешехода – оба скончались на месте ДТП от полученных травм, сообщается в Telegram-канале МВД. 7 января...
 
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