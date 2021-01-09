Новогоднее обращение Лукашенко посмотрели по телевизору 6,5 миллионов человек

Источник материала: ОНТ

Новогоднее обращение Александра Лукашенко стало абсолютным лидером по телесмотрению в Беларуси.



Это статистика платформы ZALA, она совпадает с исследованием организации «Реальное измерение». Обращение увидели больше 6,5 миллионов белорусов. Энная цифра посмотрела с гостевого доступа. И этот ролик до сих пор входит в тренды YouTube. Здесь у него в общей сложности уже порядка еще одного миллиона просмотров.

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