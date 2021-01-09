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Как избавиться от изжоги? Рассказывает гастроэнтеролог

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как избавиться от изжоги? Рассказывает гастроэнтеролог

Врач-гастроэнтеролог Мария Фомина рассказала РИА «Новости», что можно и нельзя есть при изжоге, и как с ней справиться.

Как возникает изжога

Когда соляная кислота поднимается вверх из желудка в нижнюю треть пищевода, возникает изжога. Так бывает, если ослаблен сфинктер – мышца, отделяющая пищевод от желудка. Когда мы принимаем жидкость или пищу, сфинктер открывается, а, чтобы предотвратить ее попадание обратно, закрывается.

Почему бывает изжога?

Изжога – это сигнал о том, что есть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, язва желудка, патологии желчного пузыря. Иногда изжога говорит о нездоровой сердечно-сосудистой системе или является спутником нарушений обменных процессов.

У здоровых людей изжога бывает из-за курения или ошибок питания: в частности, вы употребляете что-то жирное, кислое, острое, алкоголь либо переедаете. Усилить состояние может мята, кофе, горчица, чеснок, кетчуп, шоколад, газированная вода и алкоголь.

Изжога может появиться у беременных, а также тех, кто работает в наклон, занимается спортом и сильно нагружает брюшную полость.

Как избавиться от изжоги?

Стакан минеральной воды без газа поможет избавиться от изжоги.

Также от изжоги можно избавиться с помощью воды, в которой разведено небольшое количество пищевой соды.

Что делать для профилактики изжоги?

1. Посидите или подвигайтесь в течение часа после еды. Не ложитесь сразу, иначе кислоте будет проще подняться из желудка наверх.

2. Не менее двух часов должно пройти от ужина и до отхода ко сну.

3. Исключите физическую нагрузку сразу после еды и не поднимайте тяжести.

4. Если идете на праздничное застолье, наденьте свободную одежду. Тесное платье или затянутый ремень увеличат давление на брюшную полость.

Когда идти к врачу

Если изжога возникает на протяжении более полугода чаще, чем раз в неделю, и появляется по ночам, необходимо обратиться к доктору.

Фото: magicworld.su 

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Врач-гастроэнтеролог Мария Фомина рассказала РИА «Новости», что можно и нельзя есть при изжоге, и как с ней справиться. Как возникает изжога Когда соляная кислота...
 
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