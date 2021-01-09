ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Впервые за 10 лет в Мадриде выпал снег

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Впервые за 10 лет в Мадриде выпал снег

Снег в этом году стал рекордным и для Мадрида. Он выпал здесь впервые за 10 лет. Самая большая проблема – на дорогах.


Где застревают спасатели, которые уже кого-то выехали спасать. Общественный транспорт «встал», под весом снега проваливаются крыши. Для Испании это коллапс. В помощь спасателям подключили даже авиацию. Почти на всей территории объявлены предупреждения из-за похолодания и сильных порывов ветра. На северо-западе страны зафиксировали температурный рекорд – -35°C. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снег в этом году стал рекордным и для Мадрида. Он выпал здесь впервые за 10 лет. Самая большая проблема – на дорогах. Где застревают спасатели, которые уже кого-то...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Екатеринбурге грабитель отрезал пальцы женщине, отказавшейся отдать ему сумку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by