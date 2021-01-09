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Впервые за 10 лет в Мадриде выпал снег
Источник материала: ОНТ
Снег в этом году стал рекордным и для Мадрида. Он выпал здесь впервые за 10 лет. Самая большая проблема – на дорогах.
Где застревают спасатели, которые уже кого-то выехали спасать. Общественный транспорт «встал», под весом снега проваливаются крыши. Для Испании это коллапс. В помощь спасателям подключили даже авиацию. Почти на всей территории объявлены предупреждения из-за похолодания и сильных порывов ветра. На северо-западе страны зафиксировали температурный рекорд – -35°C.
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Снег в этом году стал рекордным и для Мадрида. Он выпал здесь впервые за 10 лет. Самая большая проблема – на дорогах. Где застревают спасатели, которые уже кого-то...
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