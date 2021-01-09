Впервые за 10 лет в Мадриде выпал снег

Источник материала: ОНТ

Снег в этом году стал рекордным и для Мадрида. Он выпал здесь впервые за 10 лет. Самая большая проблема – на дорогах.





Где застревают спасатели, которые уже кого-то выехали спасать. Общественный транспорт «встал», под весом снега проваливаются крыши. Для Испании это коллапс. В помощь спасателям подключили даже авиацию. Почти на всей территории объявлены предупреждения из-за похолодания и сильных порывов ветра. На северо-западе страны зафиксировали температурный рекорд – -35°C.

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