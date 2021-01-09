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Корги устроили боевой турнир и взволновали пользователей Сети

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Корги устроили боевой турнир и взволновали пользователей Сети

Видео с корги, которые решили устроить боевой турнир, набирает популярность на сайте Reddit.

Те пользователи, которые посмотрели кадры, всерьез обеспокоились за здоровье собак. На видео видно, как псы разошлись по сторонам, а потом разогнались, столкнулись и повалили друг друга на асфальт.

Хозяин собак в комментариях к видео сообщил, что с питомцами все хорошо. Но даже это не успокоило пользователей: «Мне даже плохо стало после этого видео. Переживаю за песиков», «Кажется, они делают это не в первый раз», «Обязательно проверьте их зубы! Они могли их повредить, такое часто бывает», – писали комментаторы.

 

 Фото: Laures / Depositphotos 

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Видео с корги, которые решили устроить боевой турнир, набирает популярность на сайте Reddit. Те пользователи, которые посмотрели кадры, всерьез обеспокоились...
 
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