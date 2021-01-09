Цифровую чистку проводят в США

Источник материала: ОНТ

Цифровая чистка прокатилась по всей Америке. Тому яркие подтверждения – блокировка на всевозможных площадках для выказывания. YouTube удалил канал Стива Бэннона, экс-советника Трампа. Обрушили и закрыли сервер The Donald, где общались сторонники Трампа.





Twitter забанил бывшего трамповского советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Там же забанили и адвоката Сидни Пауэлл, которая слишком много и аргументированно говорили про то, что выборы сфабрикованы. Экспертное сообщество дает оценки происходящему в США. Одно из мнений – это настоящая электронная гражданская война.

И это только начало чистки в американском интернете. Цифровой бан, судя по всему, продолжится. Эксперты не исключают, что скоро в США восторжествует свой digital GULAG. И пока он касается только сторонников Трампа. После захлестнет консервативные ценности. Это грозит социальным уничтожением – не будут брать на работу, зато будут блокировать в сетях и отказывать в кредитах, а также, к примеру, в обучении в вузах.

Подробности – в видео.

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