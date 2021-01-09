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В Екатеринбурге грабитель отрезал пальцы женщине, отказавшейся отдать ему сумку

09.01.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Екатеринбурге грабитель отрезал пальцы женщине, отказавшейся отдать ему сумку

Во время борьбы с грабителем жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы, пишет mk.ru.

По известным данным, нападавший пытался выхватить сумку у жертвы и сбежать, однако, женщина оказала сопротивление и не отдавала ему имущество.

Грабитель выхватил восточный нож кукри и полоснул по руке потерпевшей, отрезав ей два пальца, после чего скрылся, оставив нож на месте преступления.

Полиция Екатеринбурга разыскивает преступника.


Фото: zen.yandex.ru

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Во время борьбы с грабителем жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы, пишет mk.ru. По известным данным, нападавший пытался выхватить сумку у жертвы и...
 
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В Екатеринбурге грабитель отрезал пальцы женщине, отказавшейся отдать ему сумку
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