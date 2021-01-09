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В Екатеринбурге грабитель отрезал пальцы женщине, отказавшейся отдать ему сумку
Источник материала: ОНТ
Во время борьбы с грабителем жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы,
По известным данным, нападавший пытался выхватить сумку у жертвы и сбежать, однако, женщина оказала сопротивление и не отдавала ему имущество.
Грабитель выхватил восточный нож кукри и полоснул по руке потерпевшей, отрезав ей два пальца, после чего скрылся, оставив нож на месте преступления.
Полиция Екатеринбурга разыскивает преступника.
Фото: zen.yandex.ru
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Во время борьбы с грабителем жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы, пишет mk.ru. По известным данным, нападавший пытался выхватить сумку у жертвы и...
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