Жареные сосиски в картошке: вкуснейший рецепт для завтрака

Источник материала: ОНТ

Василий Емельяненко на своем YouTube-канале Gadget Chef приготовил очень простое и аппетитное блюдо – жареные сосиски в картошке, пишет teleprogramma.pro.

О своей закуске он рассказал так: «Крутая вкуснятина на завтрак». А еще Емельяненко уверен, что блюдо составит конкуренцию хот-догам.

Как готовить: 2 очищенные картофелины натрите на терке для корейской морковки, посолите и оставьте ненадолго, чтобы дали сок. 3 сосиски обжарьте на масле.

Одно яйцо взбейте с 3 ст. л. молока. Отожмите картофель от сока и разделите на три части. Распластайте картофельный слой по всей поверхности сковороды с растительным маслом и пожарьте по очереди три больших тонких драника. Готовьте на небольшом огне, полив сверху примерно 1 ст. л. смеси яйца с молоком. Когда драник чуть скрепится яйцом, положите на него сосиску и заверните. Еще немного поджарьте со всех сторон, чтобы яйцо припеклось.

Фото: кадр из шоу Gadget Chef/ Youtube

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